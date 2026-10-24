Уряд Кіпру захистив план опріснювача в Мазотосі після протесту — Cyprus Mail

Міністерство сільського господарства Кіпру заявило, що проєкт опріснювального заводу в Мазотосі необхідний для водної безпеки країни та реалізовуватиметься відповідно до необхідних процедур і умов, визначених органами влади. Заява пролунала після протесту місцевих жителів, які висловили занепокоєння можливим впливом об’єкта на довкілля, повідомляє Cyprus Mail.

Позиція міністерства

У відомстві зазначили, що тривала посуха, навантаження на водні ресурси та зміна клімату вимагають розширення інфраструктури для опріснення води. За оцінкою міністерства, це допоможе забезпечити потреби країни у питній воді та зберегти більше води з інших джерел для зрошення.

Міністерство повідомило, що провело кілька зустрічей на технічному та політичному рівнях із радою громади Мазотоса, жителями та іншими зацікавленими сторонами. Орган громади також подав письмові запити щодо компенсаційних заходів, які мали б забезпечити відчутну користь від проєкту для Мазотоса. Водночас відомство заявило, що утримається від додаткових публічних коментарів через судові провадження, які тривають.

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Протест жителів

У суботу вранці жителі Мазотоса приблизно на 30 хвилин перекрили дорогу Мазотос—Кіті, використавши трактор і вантажівку. Учасники акції вимагали від уряду відмовитися від планів щодо опріснювального заводу. На протесті також були депутати та представники політичних партій і організацій.

Членкиня ради громади Мазотоса та ініціативної групи із захисту узбережжя Лампріані Александру заявила, що мешканці не приймуть компенсаційних заходів. За її словами, група зібрала 500 підписів і подала два юридичні оскарження. Вона також стверджувала, що альтернативну пропозицію Електроенергетичного управління Кіпру, яка, за її оцінкою, була дешевшою та могла виробляти більше води, відхилили.

Інша представниця ініціативної групи Елені Хайлі висловила побоювання щодо можливої шкоди морському дну й узбережжю. Вона стверджувала, що об’єкт щодня скидатиме в море близько 40 тисяч тонн відходів. Рада громади Мазотоса водночас уточнила, що не брала участі в протесті, оскільки її заздалегідь не повідомили про його організацію.

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