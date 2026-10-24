Министерство сельского хозяйства Кипра заявило, что проект опреснительной установки в Мазотосе необходим для водной безопасности страны и будет реализован в соответствии с требуемыми процедурами и условиями, установленными властями. Заявление прозвучало после протеста местных жителей, выразивших обеспокоенность возможным воздействием объекта на окружающую среду, сообщает Cyprus Mail.

Позиция министерства

В ведомстве отметили, что продолжительная засуха, нагрузка на водные ресурсы и изменение климата требуют расширения инфраструктуры для опреснения воды. По оценке министерства, это поможет обеспечить потребности страны в питьевой воде и сохранить больше воды из других источников для орошения.

Министерство сообщило, что провело несколько встреч на техническом и политическом уровнях с советом общины Мазотоса, жителями и другими заинтересованными сторонами. Орган общины также направил письменные запросы относительно компенсационных мер, которые должны обеспечить ощутимую пользу от проекта для Мазотоса. В то же время ведомство заявило, что воздержится от дополнительных публичных комментариев из-за продолжающихся судебных разбирательств.

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Протест жителей

В субботу утром жители Мазотоса примерно на 30 минут перекрыли дорогу Мазотос—Кити, используя трактор и грузовик. Участники акции потребовали от правительства отказаться от планов по строительству опреснительной установки. На протесте также присутствовали депутаты и представители политических партий и организаций.

Член совета общины Мазотоса и инициативной группы по защите побережья Ламприани Александру заявила, что жители не примут компенсационные меры. По ее словам, группа собрала 500 подписей и подала два юридических оспаривания. Она также утверждала, что альтернативное предложение Электроэнергетического управления Кипра, которое, по ее оценке, было дешевле и могло производить больше воды, отклонили.

Другая представительница инициативной группы Элени Хайли выразила опасения по поводу возможного ущерба морскому дну и побережью. Она утверждала, что объект будет ежедневно сбрасывать в море около 40 тысяч тонн отходов. Совет общины Мазотоса при этом уточнил, что не участвовал в протесте, поскольку его заранее не уведомили о его организации.

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