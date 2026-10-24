Ministerstwo Rolnictwa Cypru oświadczyło, że projekt zakładu odsalania w Mazotos jest niezbędny dla bezpieczeństwa wodnego kraju i będzie realizowany zgodnie z wymaganymi procedurami oraz warunkami określonymi przez władze. Oświadczenie wydano po proteście lokalnych mieszkańców, którzy wyrazili obawy dotyczące możliwego wpływu obiektu na środowisko, informuje Cyprus Mail.

Stanowisko ministerstwa

Resort zaznaczył, że przedłużająca się susza, obciążenie zasobów wodnych oraz zmiana klimatu wymagają rozbudowy infrastruktury odsalania wody. Według oceny ministerstwa pomoże to zaspokoić potrzeby kraju w zakresie wody pitnej oraz zachować więcej wody z innych źródeł do nawadniania.

Ministerstwo poinformowało, że odbyło kilka spotkań na szczeblu technicznym i politycznym z radą społeczności Mazotos, mieszkańcami oraz innymi zainteresowanymi stronami. Organ społeczności złożył również pisemne wnioski dotyczące środków kompensacyjnych, które miałyby zapewnić Mazotos wymierne korzyści z projektu. Jednocześnie resort oświadczył, że powstrzyma się od dalszych publicznych komentarzy z powodu trwających postępowań sądowych.

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Protest mieszkańców

W sobotę rano mieszkańcy Mazotos zablokowali na około 30 minut drogę Mazotos–Kiti, używając traktora i ciężarówki. Uczestnicy akcji zażądali od rządu rezygnacji z planów dotyczących zakładu odsalania. W proteście uczestniczyli również posłowie oraz przedstawiciele partii politycznych i organizacji.

Lampriani Alexandrou, członkini rady społeczności Mazotos i grupy inicjatywnej na rzecz ochrony wybrzeża Lampriani, oświadczyła, że mieszkańcy nie zaakceptują środków kompensacyjnych. Według niej grupa zebrała 500 podpisów i złożyła dwa odwołania prawne. Twierdziła również, że alternatywna propozycja Cypryjskiego Urzędu Energetycznego, która według jej oceny była tańsza i mogła produkować więcej wody, została odrzucona.

Inna przedstawicielka grupy inicjatywnej, Eleni Chaili, wyraziła obawy dotyczące możliwych szkód dla dna morskiego i wybrzeża. Twierdziła, że obiekt będzie codziennie zrzucał do morza około 40 tys. ton odpadów. Rada społeczności Mazotos wyjaśniła jednocześnie, że nie uczestniczyła w proteście, ponieważ nie została wcześniej poinformowana o jego organizacji.

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