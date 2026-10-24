美国总统唐纳德·特朗普政府恢复了在阿拉斯加联邦土地上狩猎时用食物诱捕熊的许可。美国内政部在《联邦公报》上公布的这项规定将于11月中旬生效，《卫报》报道。

该文件撤销了乔·拜登政府于2024年实施的禁令。联邦规定本身并未列出允许使用的食物，但援引了允许使用诱饵的阿拉斯加州规定。报道提到培根、甜甜圈、肉类废料和其他供人食用的食物。

如何使用诱饵

Animal Protection Law的主管律师尼古拉斯·阿里沃表示，猎人通常会选择脂肪和糖分含量高的廉价食物。食物被放入钢桶或垃圾箱中，猎人监视诱饵，随后在附近设置掩体，从那里可以近距离射杀熊。

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Humane World for Animals的代表德鲁·罗伯逊称，恢复这种做法对野生动物和人类而言既残忍又危险。批评者认为，投喂可能使熊在人类附近更具攻击性。罗伯逊还指出，许多猎人不会认为这种方式是公平狩猎。

当局立场与禁令历史

内政部长道格·伯格姆表示，该规定是为回应阿拉斯加居民的要求而制定的。他说，这将加强他们在有关土地、野生动物和当地传统决策中的发言权。

巴拉克·奥巴马政府首次实施了禁止诱捕熊的禁令。第一届特朗普政府撤销了该禁令，但法院诉讼维持了奥巴马时期的规定，并推翻了特朗普政府的决定。拜登政府于2024年再次实施禁令，理由包括有关熊可能表现出更强攻击性以及对公园游客构成危险的科学数据。

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