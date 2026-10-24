Администрация президента США Дональда Трампа восстановила разрешение приманивать медведей едой во время охоты на федеральных землях Аляски. Правило, которое Министерство внутренних дел США опубликовало в Федеральном реестре, должно вступить в силу в середине ноября, сообщает The Guardian.

Документ отменяет запрет, который администрация Джо Байдена ввела в 2024 году. Само федеральное правило не содержит перечня разрешенных продуктов, но отсылает к правилам штата Аляска, разрешающим использовать приманки. В материале упоминаются бекон, пончики, мясные отходы и другая человеческая еда.

Как используют приманки

По словам руководящего юриста Animal Protection Law Николаса Арриво, охотники обычно выбирают дешевую еду с высоким содержанием жира и сахара. Еду кладут в стальную бочку или мусорный контейнер, следят за приманкой, а затем обустраивают неподалеку укрытие, из которого могут застрелить медведя с близкого расстояния.

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Представитель организации Humane World for Animals Дрю Робертсон назвал возвращение этой практики жестоким и опасным для диких животных и людей. Критики считают, что подкормка может сделать медведей более агрессивными рядом с людьми. Робертсон также отметил, что многие охотники не сочли бы этот способ честной охотой.

Позиция властей и история запрета

Министр внутренних дел Даг Бергам заявил, что правило подготовили в ответ на требования жителей Аляски. По его словам, оно должно усилить их голос в решениях, касающихся земель, дикой природы и местных традиций.

Запрет на приманивание медведей впервые ввела администрация Барака Обамы. Первая администрация Трампа его отменила, однако судебные разбирательства поддержали правило времен Обамы и отменили решение администрации Трампа. Администрация Байдена вновь ввела запрет в 2024 году, сославшись, в частности, на научные данные о риске более агрессивного поведения медведей и опасности для посетителей парков.

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