Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przywróciła zgodę na wabienie niedźwiedzi jedzeniem podczas polowań na ziemiach federalnych Alaski. Przepis, który Departament Spraw Wewnętrznych USA opublikował w Rejestrze Federalnym, ma wejść w życie w połowie listopada, podaje The Guardian.

Dokument znosi zakaz, który administracja Joe Bidena wprowadziła w 2024 roku. Sam przepis federalny nie zawiera wykazu dozwolonych produktów, lecz odsyła do przepisów stanu Alaska, które dopuszczają używanie przynęt. W materiale wymieniono bekon, pączki, odpady mięsne i inne jedzenie przeznaczone dla ludzi.

Jak wykorzystuje się przynęty

Według Nicholasa Arrivo, głównego prawnika Animal Protection Law, myśliwi zwykle wybierają tanie jedzenie o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru. Jedzenie wkłada się do stalowej beczki lub pojemnika na śmieci, obserwuje przynętę, a następnie w pobliżu urządza się kryjówkę, z której można zastrzelić niedźwiedzia z bliskiej odległości.

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Przedstawiciel organizacji Humane World for Animals Drew Robertson nazwał powrót tej praktyki okrutnym i niebezpiecznym dla dzikich zwierząt oraz ludzi. Krytycy uważają, że dokarmianie może sprawić, iż niedźwiedzie będą bardziej agresywne w pobliżu ludzi. Robertson zaznaczył również, że wielu myśliwych nie uznałoby tej metody za uczciwe polowanie.

Stanowisko władz i historia zakazu

Minister spraw wewnętrznych Doug Burgum oświadczył, że przepis przygotowano w odpowiedzi na żądania mieszkańców Alaski. Według niego ma on wzmocnić ich głos w decyzjach dotyczących ziemi, dzikiej przyrody i lokalnych tradycji.

Zakaz wabienia niedźwiedzi po raz pierwszy wprowadziła administracja Baracka Obamy. Pierwsza administracja Trumpa go zniosła, jednak postępowania sądowe utrzymały w mocy przepis z czasów Obamy i uchyliły decyzję administracji Trumpa. Administracja Bidena ponownie wprowadziła zakaz w 2024 roku, powołując się między innymi na dane naukowe dotyczące ryzyka bardziej agresywnego zachowania niedźwiedzi i zagrożenia dla odwiedzających parki.

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