Wielka Brytania może nie osiągnąć wyznaczonego na 2027 rok celu wydatków na pomoc międzynarodową w wysokości 0,3% dochodu narodowego. Według centralnej prognozy niedobór wyniesie 410 mln funtów, a oficjalna pomoc rozwojowa osiągnie zaledwie 0,29% dochodu narodowego brutto, donosi The Guardian.

Szacunki niedoboru

Obliczenia Center for Global Development (CGD) opierają się na porównaniu przez Ministerstwo Finansów prognoz niezależnych ekspertów. Badacze uważają, że całkiem prawdopodobny jest również większy niedobór, wynoszący 580 mln funtów. W takim scenariuszu wydatki na pomoc stanowiłyby 0,28% dochodu narodowego. Nawet według najbardziej konserwatywnego szacunku luka finansowa wyniesie 250 mln funtów.

Ian Mitchell, starszy badacz CGD i współdyrektor europejskiego programu organizacji, nazwał te kwoty znaczącym ograniczeniem możliwości finansowych brytyjskiej pomocy. Jak stwierdził, dodatkowe 400 mln funtów mogłoby o połowę zmniejszyć planowane cięcia finansowania dla Afryki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przyczyny i stanowisko rządu

W CGD powiązano prognozowaną lukę z wyższą od oczekiwanej inflacją: z tego powodu dochód narodowy będzie wyższy niż wskaźnik przyjęty podczas przeglądu wydatków publicznych. Badacze wspomnieli także o zmianie polityki dotyczącej budżetu brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju w 2025 roku. Wezwali rząd do przewidzenia dodatkowych środków na pomoc międzynarodową w budżecie na ten tydzień.

Cel 0,3% na 2027 rok jest niższy od zobowiązania na poziomie 0,7%, które Partia Pracy wcześniej deklarowała w swoim manifeście wyborczym. Premier Keir Starmer obniżył go, aby zwiększyć wydatki na obronność. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju budżet oficjalnej pomocy rozwojowej w 2025 roku spadł do 0,44% dochodu narodowego brutto z 0,5% w 2024 roku, czyli o 987 mln funtów.

Rzecznik ministerstwa oświadczył, że wieloletnie alokacje środków ogłoszone w marcu 2026 roku ustalono na kolejne trzy lata finansowe na podstawie wskaźnika dochodu narodowego brutto obowiązującego w czasie przeglądu wydatków w 2025 roku. Resort podkreślił, że przejście na stały budżet ma ograniczyć niestabilność i zapewnić ciągłość programów pomocowych.

Czytaj nas na