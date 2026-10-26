Британія може недофиконати ціль міжнародної допомоги на £410 млн — The Guardian

Велика Британія може не досягти встановленої на 2027 рік цілі витрат на міжнародну допомогу в обсязі 0,3% національного доходу. За центральним прогнозом, дефіцит становитиме £410 млн, а обсяг офіційної допомоги розвитку сягне лише 0,29% валового національного доходу, повідомляє The Guardian.

Оцінки дефіциту

Розрахунки Center for Global Development (CGD) ґрунтуються на порівнянні Міністерством фінансів прогнозів незалежних експертів. Дослідники вважають цілком імовірним і більший дефіцит — £580 млн. За такого сценарію витрати на допомогу становитимуть 0,28% національного доходу. Навіть за найконсервативнішою оцінкою нестача фінансування дорівнюватиме £250 млн.

Старший науковий співробітник CGD та співдиректор європейської програми організації Ієн Мітчелл назвав ці суми істотним скороченням фінансових можливостей британської допомоги. За його словами, додаткові £400 млн могли б удвічі скоротити заплановані урізання фінансування для Африки.

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Причини та позиція уряду

У CGD пов'язали прогнозований розрив із вищою, ніж очікувалося, інфляцією: через це національний дохід буде більшим за показник, закладений під час перегляду державних витрат. Дослідники також згадали зміну політики щодо бюджету Міністерства закордонних справ, Співдружності націй та розвитку Великої Британії у 2025 році. Вони закликали уряд передбачити додаткові кошти для міжнародної допомоги в бюджеті цього тижня.

Ціль у 0,3% на 2027 рік є нижчою за зобов'язання у 0,7%, яке Лейбористська партія раніше декларувала у виборчому маніфесті. Прем'єр-міністр Кір Стармер знизив її, щоб збільшити оборонні видатки. За даними Міністерства закордонних справ, Співдружності націй та розвитку, бюджет офіційної допомоги розвитку у 2025 році скоротився до 0,44% валового національного доходу проти 0,5% у 2024-му — на £987 млн.

Представник міністерства заявив, що багаторічні розподіли коштів, оприлюднені у березні 2026 року, визначалися для наступних трьох фінансових років на основі показника валового національного доходу на час перегляду витрат у 2025 році. У відомстві наголосили, що перехід до фіксованого бюджету має зменшити нестабільність та забезпечити сталість програм допомоги.

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