Великобритания может не достичь установленной на 2027 год цели по расходам на международную помощь в размере 0,3% национального дохода. Согласно центральному прогнозу, дефицит составит £410 млн, а объём официальной помощи в целях развития достигнет лишь 0,29% валового национального дохода, сообщает The Guardian.

Оценки дефицита

Расчёты Center for Global Development (CGD) основаны на сопоставлении Министерством финансов прогнозов независимых экспертов. Исследователи считают вполне вероятным и более крупный дефицит — £580 млн. При таком сценарии расходы на помощь составят 0,28% национального дохода. Даже по наиболее консервативной оценке недостаток финансирования будет равен £250 млн.

Старший научный сотрудник CGD и содиректор европейской программы организации Иэн Митчелл назвал эти суммы существенным сокращением финансовых возможностей британской помощи. По его словам, дополнительные £400 млн могли бы вдвое сократить запланированные урезания финансирования для Африки.

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Причины и позиция правительства

В CGD связали прогнозируемый разрыв с более высокой, чем ожидалось, инфляцией: из-за этого национальный доход будет выше показателя, заложенного при пересмотре государственных расходов. Исследователи также упомянули изменение политики в отношении бюджета Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании в 2025 году. Они призвали правительство предусмотреть дополнительные средства на международную помощь в бюджете на этой неделе.

Цель в 0,3% на 2027 год ниже обязательства в 0,7%, которое Лейбористская партия ранее декларировала в своём предвыборном манифесте. Премьер-министр Кир Стармер снизил её, чтобы увеличить расходы на оборону. По данным Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития, бюджет официальной помощи в целях развития в 2025 году сократился до 0,44% валового национального дохода против 0,5% в 2024 году — на £987 млн.

Представитель министерства заявил, что многолетние распределения средств, обнародованные в марте 2026 года, определялись на следующие три финансовых года на основе показателя валового национального дохода на момент пересмотра расходов в 2025 году. В ведомстве подчеркнули, что переход к фиксированному бюджету должен снизить нестабильность и обеспечить устойчивость программ помощи.

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