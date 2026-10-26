英国可能无法实现2027年将国际援助支出定为国民收入0.3%的目标。根据中位预测，资金缺口将达4.1亿英镑，官方发展援助仅将达到国民总收入的0.29%，《卫报》报道。

缺口估算

全球发展中心（CGD）的计算基于财政部对独立专家预测的比较。研究人员认为，出现5.8亿英镑更大缺口的可能性也相当高。在这种情况下，援助支出将占国民收入的0.28%。即使按照最保守的估计，资金不足也将达到2.5亿英镑。

CGD高级研究员、该组织欧洲项目联合主任伊恩·米切尔表示，这些金额意味着英国援助资金能力的大幅缩减。他说，额外增加4亿英镑可将对非洲计划中的资金削减减少一半。

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原因及政府立场

CGD将预计的缺口与高于预期的通胀联系起来：因此，国民收入将高于在支出审查期间采用的指标。研究人员还提及英国外交、联邦和发展事务部预算政策在2025年的变化。他们呼吁政府在本周预算中为国际援助安排额外资金。

2027年0.3%的目标低于工党此前在竞选宣言中承诺的0.7%。首相基尔·斯塔默为增加国防开支而降低了这一目标。根据外交、联邦和发展事务部的数据，2025年官方发展援助预算从2024年占国民总收入的0.5%降至0.44%，减少了9.87亿英镑。

该部门一名发言人表示，2026年3月公布的多年资金分配，是根据2025年支出审查时的国民总收入指标，为之后三个财政年度确定的。该部门强调，转向固定预算应减少波动性，并确保援助项目的持续性。

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