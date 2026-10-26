Wideo: Samolot na trasie Mińsk–Moskwa mógł znaleźć się w zasięgu rosyjskiej obrony przeciwlotniczej

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym – jak twierdzą autorzy postów – rosyjska obrona przeciwlotnicza prowadzi działania w pobliżu samolotu pasażerskiego lecącego z Mińska do Moskwy.

Na nagraniu widać jasny błysk za oknem samolotu. Autorzy publikacji twierdzą, że nagranie pokazuje działanie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej podczas lotu do Moskwy. Jednocześnie na podstawie tego nagrania nie da się wiarygodnie ustalić miejsca nagrania, czasu zdarzenia ani okoliczności, w jakich pasażerowie widzieli ten błysk.

Informacje o potencjalnym zagrożeniu dla samolotu pasażerskiego pojawiły się 25 października. W publikacjach mowa jest o samolocie białoruskiej linii lotniczej „Belavia”, jednak numer lotu i numer rejestracyjny samolotu nie zostały ustalone. Nie ma również potwierdzonych danych dotyczących uszkodzenia samolotu, zmiany trasy lub nieplanowanego lądowania.

W rozkładzie lotów „Belavia” na 25 października przewidziano kilka lotów z Mińska do moskiewskich lotnisk:

B2 981 – do Wnukowa;

B2 975 – do Szeremietiewo;

B2 957 – do Domodiedowa;

B2 977 – do Szeremietiewo.

Na podstawie dostępnych informacji nie udało się ustalić, który konkretnie samolot mógł znaleźć się na nagraniu. Sam fakt obecności tych lotów w rozkładzie nie potwierdza, że jeden z nich znalazł się w pobliżu rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

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Nie opublikowano żadnych oficjalnych komunikatów dotyczących ostrzału samolotu pasażerskiego ani jego uszkodzenia.

Pojawienie się nagrania zbiegło się w czasie z zakłóceniami w funkcjonowaniu rosyjskich lotnisk spowodowanymi zagrożeniem atakami dronów. 23 października wszystkie cztery lotniska w moskiewskim węźle lotniczym – Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowski – tymczasowo wstrzymały przyjmowanie i odsyłanie samolotów.

Rosawiacja uzasadniała te ograniczenia koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lotów. W Szeremietiewie ogłoszono alarm lotniczy po doniesieniach o spadających odłamkach zestrzelonego drona w pobliżu terminalu. Z powodu zakłóceń w ruchu lotniczym opóźniano i odwoływano loty, a część samolotów przekierowywano na lotniska zapasowe.

Ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk mogą utrudniać loty do Moskwy, jednak nie ma potwierdzeń, że to właśnie one spowodowały sytuację uchwyconą na nagraniu. Nie ustalono również na razie, czy obrona przeciwlotnicza działała bezpośrednio na trasie samolotu pasażerskiego.

Wcześniej Rosja ograniczyła loty we wszystkich portach lotniczych moskiewskiego węzła lotniczego.

Wcześniej wszystkie cztery moskiewskie lotniska również wstrzymały przyjmowanie lotów z powodu ataku dronów.

Wcześniej informowano, że masowy atak dronów zakłócił funkcjonowanie moskiewskich lotnisk.

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