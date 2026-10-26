Pracownicy państwowych służb medycznych Cypru OKYPY przeprowadzą 48-godzinny strajk 10 i 11 listopada. Powodem jest niewykonanie postanowień układu zbiorowego, którego obowiązywanie zakończyło się w 2025 roku, w tym dotyczących podwyżek wynagrodzeń, a także impas w negocjacjach dotyczących nowego układu, informuje Cyprus Mail.

Związki zawodowe SEK, PEO, Deok, Pasyno i Pasyki wezwały OKYPY do wywiązania się ze zobowiązań i osiągnięcia porozumienia do 10 listopada. Ostrzegły, że w przypadku braku porozumienia działania protestacyjne mogą się nasilić.

Żądania pracowników

We wspólnym oświadczeniu związki zawodowe poinformowały o niezadowoleniu pracowników z corocznych podwyżek wynagrodzeń i struktury zatrudnienia. Według nich struktura kadrowa jest bezpośrednio związana z niedoborem personelu i poziomem opieki otrzymywanej przez pacjentów.

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Układ zbiorowy obejmuje około 1 600 pracowników, w tym lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, personel techniczny, administracyjny i biurowy.

Spór o skale płac

Jak oświadczyły związki zawodowe, negocjacje dotyczące układu zbiorowego na lata 2026–2027 znalazły się w impasie z powodu stanowiska OKYPY w sprawie procedury wprowadzania skal płac od 2028 roku. Przedstawiciele pracowników zaznaczyli, że przedstawili swoje propozycje i są gotowi do negocjacji, jednak nie zgodzą się na przyszłe ustalenia, dopóki wcześniejsze nie zostaną wdrożone.

Związki zawodowe domagają się wdrożenia już uzgodnionych skal płac i struktur zatrudnienia, które, ich zdaniem, powinny zwiększyć produktywność, efektywność i konkurencyjność służb. Oświadczyły również, że część pracowników już przechodzi do pracy w innych sektorach publicznych. Podczas strajku personel będzie współpracował ze służbami w sytuacjach nadzwyczajnych i innych sytuacjach zagrażających życiu.

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