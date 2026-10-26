Працівники держмедслужб Кіпру оголосили 48-годинний страйк — Cyprus Mail

Працівники державних медичних служб Кіпру OKYPY проведуть 48-годинний страйк 10 та 11 листопада. Причиною стали невиконання положень колективної угоди, чинність якої завершилася у 2025 році, зокрема щодо підвищення зарплат, а також глухий кут у переговорах про нову угоду, повідомляє Cyprus Mail.

Профспілки SEK, PEO, Deok, Pasyno та Pasyki закликали OKYPY виконати свої зобов’язання й досягти домовленості до 10 листопада. Вони попередили, що за відсутності угоди протестні заходи можуть посилити.

Вимоги працівників

У спільній заяві профспілки повідомили про невдоволення працівників щорічним підвищенням оплати праці та структурою персоналу. За їхніми словами, кадрова структура безпосередньо пов’язана з нестачею персоналу й рівнем допомоги, яку отримують пацієнти.

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Колективна угода поширюється приблизно на 1 600 працівників, серед яких лікарі, медсестри, парамедики, технічний, адміністративний та офісний персонал.

Суперечка щодо зарплатних шкал

Як заявили профспілки, переговори щодо колективної угоди на 2026–2027 роки зайшли в глухий кут через позицію OKYPY щодо порядку запровадження зарплатних шкал починаючи з 2028 року. Представники працівників зазначили, що подали свої пропозиції та готові до переговорів, однак не погоджуватимуться на майбутні домовленості, доки не буде виконано попередні.

Профспілки вимагають реалізації вже узгоджених зарплатних шкал і структур персоналу, які, на їхню думку, мають підвищити продуктивність, ефективність та конкурентоспроможність служб. Вони також заявили, що частина працівників уже переходить на роботу до інших державних секторів. Під час страйку персонал співпрацюватиме зі службами у разі надзвичайних та інших небезпечних для життя ситуацій.

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