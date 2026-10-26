Работники государственных медицинских служб Кипра OKYPY проведут 48-часовую забастовку 10 и 11 ноября. Причиной стали невыполнение положений коллективного соглашения, срок действия которого завершился в 2025 году, в частности касающихся повышения зарплат, а также тупик в переговорах о новом соглашении, сообщает Cyprus Mail.

Профсоюзы SEK, PEO, Deok, Pasyno и Pasyki призвали OKYPY выполнить свои обязательства и достичь договоренности до 10 ноября. Они предупредили, что при отсутствии соглашения протестные акции могут усилиться.

Требования работников

В совместном заявлении профсоюзы сообщили о недовольстве работников ежегодным повышением оплаты труда и структурой персонала. По их словам, кадровая структура напрямую связана с нехваткой персонала и уровнем помощи, которую получают пациенты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Коллективное соглашение распространяется примерно на 1 600 работников, среди которых врачи, медсестры, парамедики, технический, административный и офисный персонал.

Спор о шкалах зарплат

Как заявили профсоюзы, переговоры по коллективному соглашению на 2026–2027 годы зашли в тупик из-за позиции OKYPY относительно порядка введения шкал зарплат начиная с 2028 года. Представители работников отметили, что представили свои предложения и готовы к переговорам, однако не согласятся на будущие договоренности, пока не будут выполнены предыдущие.

Профсоюзы требуют реализации уже согласованных шкал зарплат и структур персонала, которые, по их мнению, должны повысить производительность, эффективность и конкурентоспособность служб. Они также заявили, что часть работников уже переходит на работу в другие государственные секторы. Во время забастовки персонал будет сотрудничать со службами в чрезвычайных и других опасных для жизни ситуациях.

Читай нас в