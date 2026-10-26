塞浦路斯公立医疗服务机构OKYPY的员工将于11月10日和11日举行48小时罢工。原因是包括加薪在内的集体协议条款未获落实，该协议的有效期已于2025年结束，同时有关新协议的谈判也陷入僵局，Cyprus Mail报道。

工会SEK、PEO、Deok、Pasyno和Pasyki呼吁OKYPY履行其义务，并在11月10日前达成协议。它们警告说，若未能达成协议，抗议行动可能会升级。

员工诉求

工会在一份联合声明中表示，员工对年度薪酬增长和人员结构感到不满。它们称，人员结构与人手短缺以及患者获得的医疗服务水平直接相关。

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该集体协议涵盖约1,600名员工，包括医生、护士、护理人员、技术人员、行政人员和办公室人员。

薪酬等级争议

工会表示，2026年至2027年集体协议的谈判因OKYPY就自2028年起实施薪酬等级程序的立场而陷入僵局。员工代表指出，他们已提交提案并准备进行谈判，但在此前协议得到落实之前，不会同意未来的安排。

工会要求落实已经商定的薪酬等级和人员结构；它们认为，这将提高服务的生产率、效率和竞争力。工会还表示，部分员工已经转往其他公共部门工作。罢工期间，员工将在紧急情况及其他危及生命的情况下与相关服务机构合作。

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