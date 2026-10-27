W Wielkiej Brytanii urzędnicy zaangażowani w opracowywanie polityki dotyczącej centrów danych i sztucznej inteligencji odbyli spotkania ze 137 firmami, ale nie spotykali się z organizacjami ekologicznymi. Wynika to ze śledztwa organizacji pozarządowej Spotlight on Corruption, informuje The Guardian.

Spotkania z biznesem i społecznościami

Organizacja złożyła 40 wniosków o dostęp do informacji do 18 instytucji państwowych. Wnioski dotyczyły spotkań oraz wskaźników inwestycyjnych w procesie kształtowania polityki dotyczącej tak zwanych stref wzrostu AI w okresie od lipca 2024 roku do czerwca 2026 roku.

Według ustaleń śledztwa ministrowie, stali sekretarze i dyrektorzy generalni spotkali się ze 137 przedsiębiorstwami, przy czym z niektórymi wielokrotnie. Jednocześnie wysocy urzędnicy odbyli spotkania tylko z dwiema grupami społecznościowymi i nie spotkali się z organizacjami ekologicznymi.

Przedstawicielka Spotlight on Corruption Camila Kingston oświadczyła, że rząd na najwyższym szczeblu nie zdołał włączyć ekologicznych organizacji pozarządowych i społeczności w kształtowanie swojej flagowej polityki dotyczącej centrów danych AI, mimo potencjalnie poważnych konsekwencji środowiskowych takich planów.

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Przejścia urzędników do firm technologicznych

Spotlight on Corruption poinformowała również o znaczącym przepływie kadr między rządem a sektorem technologicznym. Według jej wyliczeń od lipca 2024 roku do września 2026 roku 38 ministrów, wysokich rangą urzędników państwowych i specjalnych doradców objęło stanowiska w firmach działających w sektorze AI.

Dziewięcioro z nich pracowało w Departamencie Nauki, Innowacji i Technologii, który odgrywał centralną rolę w kształtowaniu brytyjskiej strategii sztucznej inteligencji. Wśród nich byli byli urzędnicy odpowiedzialni za politykę AI, politykę międzynarodową w tej dziedzinie oraz obszary inżynieryjne.

Rzecznik rządu oświadczył, że centra danych muszą tworzyć miejsca pracy w Wielkiej Brytanii, wzmacniać łańcuchy dostaw, przynosić korzyści społecznościom, korzystać z czystej energii i odpowiedzialnie zużywać wodę. Dodał, że władze dążą do współpracy z przemysłem, władzami lokalnymi, grupami ekologicznymi i społecznościami.

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