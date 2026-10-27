英国政府就数据中心与企业举行137次会面——《卫报》

在英国，参与制定数据中心和人工智能政策的官员与137家公司举行了会面，但没有与环保组织会面。非政府组织“反腐败聚焦”（Spotlight on Corruption）的一项调查显示，《卫报》报道。

与企业和社区的会面

该组织向18个政府机构提交了40份信息获取请求。这些请求涉及2024年7月至2026年6日期间，在制定有关所谓人工智能增长区政策过程中举行的会面和投资指标。

调查显示，部长、常务秘书和总司长与137家企业会面，其中一些企业被多次会见。与此同时，高级官员仅与两个社区团体举行了会面，并未与环保组织会面。

“反腐败聚焦”代表卡米拉·金斯顿表示，尽管这类计划可能带来严重的环境后果，政府未能在最高层面让环保非政府组织和社区参与制定其有关人工智能数据中心的旗舰政策。

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官员转入科技公司

“反腐败聚焦”还表示，政府与科技行业之间存在显著的人才流动。该组织计算称，从2024年7月至2026年9月，38名部长、高级公务员和特别顾问在从事人工智能业务的公司任职。

其中9人曾在科学、创新和技术部工作，该部门在制定英国人工智能战略中发挥了核心作用。其中包括曾负责人工智能政策、该领域国际政策及工程方向的官员。

一名政府发言人表示，数据中心必须在英国创造就业岗位、加强供应链、惠及社区、使用清洁能源并负责任地用水。他补充说，当局寻求与行业、地方政府、环保团体和社区合作。

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