Уряд Британії провів 137 зустрічей із бізнесом щодо датацентрів — The Guardian

У Великій Британії посадовці, залучені до розроблення політики щодо датацентрів і штучного інтелекту, провели зустрічі зі 137 компаніями, але не зустрічалися з екологічними організаціями. Про це йдеться в розслідуванні неурядової організації Spotlight on Corruption, повідомляє The Guardian.

Зустрічі з бізнесом і громадами

Організація подала 40 запитів на доступ до інформації до 18 державних установ. Запити стосувалися зустрічей та інвестиційних показників у процесі формування політики щодо так званих зон зростання ШІ в період із липня 2024 року до червня 2026 року.

За даними розслідування, міністри, постійні секретарі та генеральні директори зустрічалися зі 137 підприємствами, причому з деякими — неодноразово. Водночас високопосадовці провели зустрічі лише з двома громадськими групами і не мали зустрічей з екологічними організаціями.

Представниця Spotlight on Corruption Каміла Кінгстон заявила, що уряд не зміг на найвищому рівні залучити екологічні НУО та громади до формування флагманської політики щодо ШІ-датацентрів, попри можливі серйозні екологічні наслідки таких планів.

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Перехід посадовців до технологічних компаній

Spotlight on Corruption також заявила про значний перехід кадрів між урядом і технологічним сектором. За її підрахунками, з липня 2024 року до вересня 2026 року 38 міністрів, старших державних службовців і спеціальних радників обійняли посади у компаніях, що працюють у сфері ШІ.

Дев’ятеро з них працювали у Міністерстві науки, інновацій і технологій, яке відігравало центральну роль у формуванні британської стратегії штучного інтелекту. Серед них були колишні посадовці, відповідальні за політику ШІ, міжнародну політику у цій сфері та інженерні напрями.

Урядовий речник заявив, що датацентри мають створювати робочі місця у Британії, зміцнювати ланцюги постачання, приносити користь громадам, використовувати чисту енергію та відповідально споживати воду. Він додав, що влада прагне співпрацювати з індустрією, місцевою владою, екологічними групами та громадами.

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