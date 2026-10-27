В Великобритании чиновники, участвовавшие в разработке политики в отношении дата-центров и искусственного интеллекта, провели встречи со 137 компаниями, но не встречались с экологическими организациями. Об этом говорится в расследовании неправительственной организации Spotlight on Corruption, сообщает The Guardian.

Встречи с бизнесом и сообществами

Организация направила 40 запросов на доступ к информации в 18 государственных учреждений. Запросы касались встреч и инвестиционных показателей в процессе формирования политики в отношении так называемых зон роста ИИ в период с июля 2024 года по июнь 2026 года.

По данным расследования, министры, постоянные секретари и генеральные директора встречались со 137 предприятиями, причем с некоторыми — неоднократно. В то же время высокопоставленные чиновники провели встречи лишь с двумя общественными группами и не встречались с экологическими организациями.

Представительница Spotlight on Corruption Камила Кингстон заявила, что правительство не смогло на самом высоком уровне привлечь экологические НПО и сообщества к формированию своей флагманской политики по ИИ-дата-центрам, несмотря на возможные серьезные экологические последствия таких планов.

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Переход чиновников в технологические компании

Spotlight on Corruption также заявила о значительном перемещении кадров между правительством и технологическим сектором. По ее подсчетам, с июля 2024 года по сентябрь 2026 года 38 министров, старших государственных служащих и специальных советников заняли должности в компаниях, работающих в сфере ИИ.

Девять из них работали в Министерстве науки, инноваций и технологий, которое играло центральную роль в формировании британской стратегии искусственного интеллекта. Среди них были бывшие чиновники, отвечавшие за политику в области ИИ, международную политику в этой сфере и инженерные направления.

Представитель правительства заявил, что дата-центры должны создавать рабочие места в Британии, укреплять цепочки поставок, приносить пользу сообществам, использовать чистую энергию и ответственно потреблять воду. Он добавил, что власти стремятся сотрудничать с индустрией, местными властями, экологическими группами и сообществами.

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