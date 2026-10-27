Литва продлила до середины ноября размещение около 100 военнослужащих на границе с Российской Федерацией — государством-агрессором. Армия помогает литовской пограничной службе предотвращать возможные незаконные пересечения границы.

Поддержку могут усилить

Как сообщает Interia со ссылкой на литовского вещателя LRT, решение о дополнительной поддержке пограничников приняли в первой половине октября. Первоначальное количество военнослужащих при необходимости могут увеличить.

Исполняющий обязанности командующего литовской пограничной службой Донатас Шкарнулис заявил, что в течение последнего года было несколько нарушений границы. По его словам, привлечение армии также позволяет отрабатывать взаимодействие между военными и пограничниками.

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Опасения из-за возможной мобилизации

Литовские власти рассматривают возможное объявление мобилизации в России как сценарий, который может создать дополнительные вызовы на границе. Шкарнулис отметил, что в таком случае часть граждан России может попытаться покинуть ее территорию, в том числе незаконно пересечь границу.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас несколькими неделями ранее заявлял, что россияне могут пытаться избежать мобилизации, направляясь в Польшу или Литву. Решение продлить военную поддержку до середины ноября он принял по просьбе главы МВД Мартинаса Кателинаса.

Литовская сторона подчеркивает, что сейчас ситуация вблизи российского Калининградского региона остается спокойной, а привлечение военных носит превентивный характер.

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