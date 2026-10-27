Литва продовжила розміщення близько 100 військових на кордоні з Росією — Interia

Литва продовжила до середини листопада розміщення близько 100 військовослужбовців на кордоні з Російською Федерацією — державою-агресором. Армія допомагає литовській прикордонній службі запобігати можливим незаконним перетинам кордону.

Підтримку можуть посилити

Як повідомляє Interia з посиланням на литовського мовника LRT, рішення про додаткову підтримку прикордонників ухвалили в першій половині жовтня. Початкову кількість військових за потреби можуть збільшити.

Виконувач обов’язків командувача литовської прикордонної служби Донатас Шкарнуліс заявив, що протягом останнього року було кілька порушень кордону. За його словами, залучення армії також дає змогу відпрацьовувати взаємодію між військовими та прикордонниками.

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Побоювання через можливу мобілізацію

Литовська влада розглядає можливе оголошення мобілізації в Росії як сценарій, що може створити додаткові виклики на кордоні. Шкарнуліс зазначив, що в такому разі частина громадян Росії може спробувати залишити її територію, зокрема незаконно перетнути кордон.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас кількома тижнями раніше заявляв, що росіяни можуть намагатися уникнути мобілізації, прямуючи до Польщі або Литви. Рішення продовжити військову підтримку до середини листопада він ухвалив на прохання керівника МВС Мартінаса Кателінаса.

Литовська сторона наголошує, що нині ситуація поблизу російської Калінінградської області залишається спокійною, а залучення військових має превентивний характер.

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