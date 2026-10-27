Litwa przedłużyła do połowy listopada rozmieszczenie około 100 żołnierzy na granicy z Federacją Rosyjską, państwem agresorem. Armia pomaga litewskiej służbie granicznej zapobiegać możliwym nielegalnym przekroczeniom granicy.

Wsparcie może zostać wzmocnione

Jak informuje Interia, powołując się na litewskiego nadawcę LRT, decyzję o dodatkowym wsparciu strażników granicznych podjęto w pierwszej połowie października. Początkowa liczba wojskowych może zostać zwiększona w razie potrzeby.

Pełniący obowiązki dowódcy litewskiej służby granicznej Donatas Škarnulis oświadczył, że w ciągu ostatniego roku doszło do kilku naruszeń granicy. Według niego zaangażowanie armii pozwala również ćwiczyć współpracę między wojskowymi a strażnikami granicznymi.

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Obawy związane z możliwą mobilizacją

Litewskie władze rozpatrują możliwe ogłoszenie mobilizacji w Rosji jako scenariusz, który może stworzyć dodatkowe wyzwania na granicy. Škarnulis zaznaczył, że w takim przypadku część obywateli Rosji może próbować opuścić jej terytorium, w tym nielegalnie przekroczyć granicę.

Litewski minister obrony Robertas Kaunas kilka tygodni wcześniej oświadczał, że Rosjanie mogą próbować uniknąć mobilizacji, udając się do Polski lub na Litwę. Decyzję o przedłużeniu wsparcia wojskowego do połowy listopada podjął na prośbę szefa MSW Martynasa Katelinasa.

Strona litewska podkreśla, że obecnie sytuacja w pobliżu rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego pozostaje spokojna, a zaangażowanie wojskowych ma charakter prewencyjny.

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