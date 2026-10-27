Obywatel Polski w niedzielę przeszedł plażą Mierzei Kurońskiej z Litwy do rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego. Po tym, jak mężczyzna zagłębił się na kilkaset metrów w głąb rosyjskiego terytorium, został zatrzymany przez strażników granicznych Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, informuje RMF24.

Rosjanie poinformowali litewskie służby

Rosyjscy strażnicy graniczni poinformowali litewskie służby o zatrzymaniu. To one przekazały, że zatrzymany jest obywatelem Polski.

Według litewskiej Straży Granicznej mężczyzna szedł plażą bez bagażu i zignorował liczne znaki ostrzegawcze. Najpierw ustawione są żółte tablice informujące o początku kilkusetmetrowej strefy, w której przebywanie jest zabronione. Dalej znajdują się oznaczenia granicy państwowej.

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Litewska służba rozpoczęła postępowanie wyjaśniające

Litewscy strażnicy graniczni oświadczyli, że w tej okolicy trudno nie zauważyć linii granicznej. Służba zgromadziła materiały do wszczęcia postępowania w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej.

Podobne przypadki na bałtyckim wybrzeżu zdarzają się rzadko. Litewska Straż Graniczna ostatni raz odnotowała przekroczenie granicy wzdłuż Morza Bałtyckiego z Litwy do Rosji w 2018 roku, a z Rosji na Litwę — w 2017 roku.

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