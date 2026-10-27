Гражданин Польши в воскресенье перешёл по пляжу Куршской косы из Литвы в Калининградскую область России. После того как мужчина углубился на несколько сотен метров на российскую территорию, его задержали пограничники Российской Федерации, государства-агрессора, сообщает RMF24.

Россияне уведомили литовские службы

Российские пограничники проинформировали литовские службы о задержании. Именно они сообщили, что задержанный является гражданином Польши.

По данным литовской пограничной службы, мужчина шёл по пляжу без багажа и проигнорировал многочисленные предупреждающие знаки. Сначала установлены жёлтые таблички, сообщающие о начале зоны протяжённостью в несколько сотен метров, пребывание в которой запрещено. Далее размещены обозначения государственной границы.

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Литовская служба начала проверку

Литовские пограничники заявили, что в этой местности сложно не заметить линию границы. Служба собрала материалы для начала производства по факту незаконного пересечения государственной границы.

Подобные случаи на балтийском побережье происходят редко. В последний раз литовская пограничная служба фиксировала пересечение границы вдоль Балтийского моря из Литвы в Россию в 2018 году, а из России в Литву — в 2017 году.

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