Видео: Самолет рейса Минск–Москва мог попасть под обстрел российской ПВО

В соцсетях распространилось видео, на котором, по утверждениям авторов публикаций, российская противовоздушная оборона ведет огонь вблизи пассажирского самолета, следовавшего из Минска в Москву.

На записи видна яркая вспышка за иллюминатором самолета. Авторы публикаций утверждают, что кадры демонстрируют работу российской ПВО во время полета в Москву. В то же время по видео невозможно достоверно установить место съемки, время события и обстоятельства, при которых пассажиры увидели вспышку.

Сообщения о возможной опасности для пассажирского самолета появились 25 октября. В публикациях речь идет о самолете белорусской авиакомпании «Белавиа», однако номер рейса и бортовой номер воздушного судна не установлены. Также нет подтвержденных данных о повреждении самолета, изменении маршрута или внеплановой посадке.

В расписании «Белавиа» на 25 октября были предусмотрены несколько рейсов из Минска в московские аэропорты:

B2 981 — в Внуково;

B2 975 — в Шереметьево;

B2 957 — в Домодедово;

B2 977 — в Шереметьево.

Определить, какой именно самолёт мог попасть на видео, по имеющейся информации не удалось. Сам факт наличия этих рейсов в расписании не подтверждает, что один из них оказался рядом с российской ПВО.

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Официальных сообщений об обстреле пассажирского самолета или его повреждении не публиковалось.

Появление видео совпало с перебоями в работе российских аэропортов из-за угрозы атак беспилотников. 23 октября все четыре аэропорта Московского авиаузла — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — временно прекратили прием и отправку самолетов.

Росавиация объясняла ограничения необходимостью обеспечить безопасность полётов. В Шереметьево объявили воздушную тревогу после сообщений о падении обломков сбитого беспилотника вблизи терминала. Из-за перебоев задерживали и отменяли рейсы, а часть самолетов перенаправляли на запасные аэродромы.

Ограничения в работе аэропортов могут затруднять полеты в Москву, однако нет подтверждений, что именно они стали причиной ситуации, зафиксированной на видео. Также пока не установлено, работала ли ПВО непосредственно на маршруте пассажирского самолета.

Ранее Россия ограничила полеты во всех аэропортах московского авиаузла.

До этого все четыре московских аэропорта также приостановили прием рейсов из-за атаки дронов.

До этого сообщалось, что массированная атака дронов нарушила работу московских аэропортов.

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