На саммите COP17 по биоразнообразию в Ереване, Армения, делегаты оценивают прогресс в выполнении глобальной цели «30 на 30» — сохранении к 2030 году 30% суши и Мирового океана. По данным Mongabay, природоохранный статус сейчас имеют 18,7% суши и внутренних вод планеты, а также около 10% океана.

С 2022 года в базу Protected Planet внесли более 1 млн квадратных километров новых охраняемых наземных территорий. В то же время темпы расширения природоохранных зон недостаточны для достижения цели. В общей сложности под охраной находится более 25 млн квадратных километров суши и внутренних вод.

Обязательства и нехватка финансирования

Глобальная рамочная программа по биоразнообразию была принята в Монреале в 2022 году, и 196 государств-участников взяли обязательство защитить 30% суши и океана к 2030 году. По оценке Campaign for Nature, 132 государства-участника взяли формальные обязательства по защите определенной доли земель. В случае реализации они охватят 27% суши планеты, однако для этого необходимы конкретные национальные действия.

В Латинской Америке охраняемыми территориями уже покрыто 29% суши, в Океании — 24%. Согласно оценке, более 50 стран защищают не менее 30% своей суши. В то же время лишь 14% видов, которым грозит исчезновение, имеют надлежащую защиту среды обитания. Ежегодно на охраняемые и сохраняемые территории тратят около 24 млрд долларов при потребности в 100–180 млрд долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дискуссия о землях коренных народов

Одним из возможных путей достижения цели участники саммита рассматривают признание вклада территорий коренных народов и традиционных сообществ в сохранение природы. Сейчас такие территории обычно засчитываются в показатели «30 на 30» только тогда, когда они имеют статус охраняемой территории или иной эффективной территориальной меры по сохранению природы.

Сторонники нового подхода предлагают разрешить сообществам самостоятельно определять части своих земель, которые могут быть учтены для выполнения цели, при условии подтвержденного сохранения природы. Моделирование, опубликованное в Nature Communications, показало, что приоритет таких территорий мог бы увеличить общий показатель охраны примерно до 36% и одновременно существенно уменьшить долю сельскохозяйственных земель, которых затронет расширение природоохранных зон.

В Либерии эта дискуссия уже проявилась вокруг проекта национального парка Ква площадью 172 тыс. гектаров. Wild Chimpanzee Foundation и Управление развития лесного хозяйства Либерии при поддержке ЕС стремятся создать парк для защиты шимпанзе, лесных слонов и карликовых бегемотов. В то же время Forest Peoples Programme и организация SESDev заявляют, что процесс следует отложить, пока окружающие сообщества не получат возможность оформить права на землю.

Читай нас в