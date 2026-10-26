在亚美尼亚埃里温举行的COP17生物多样性峰会上，代表们正在评估全球“30×30”目标的进展情况——到2030年保护30%的陆地和世界海洋。据Mongabay报道，目前，全球18.7%的陆地和内陆水域拥有保护地位，海洋中这一比例约为10%。

自2022年以来，Protected Planet数据库已新增超过100万平方公里的受保护陆地区域。与此同时，保护区扩张的速度不足以实现该目标。总体而言，受到保护的陆地和内陆水域面积超过2500万平方公里。

承诺与资金缺口

全球生物多样性框架于2022年在蒙特利尔通过，196个参与国承诺到2030年保护30%的陆地和海洋。据Campaign for Nature估计，132个参与国已作出正式承诺，保护一定比例的土地。若这些承诺得到落实，将覆盖全球27%的陆地，但这需要具体的国家行动。

拉丁美洲已有29%的陆地被保护区覆盖，大洋洲为24%。根据评估，超过50个国家保护了至少30%的本国陆地。与此同时，面临灭绝威胁的物种中，只有14%拥有充分的栖息地保护。每年用于保护区和保育区的资金约为240亿美元，而所需资金为1000亿至1800亿美元。

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关于原住民土地的讨论

峰会参与者认为，实现目标的一个可能途径是承认原住民领地和传统社区对自然保护的贡献。目前，这类领地通常只有在具备保护区或其他有效的基于区域的保护措施地位时，才会被计入“30×30”指标。

新方法的支持者提议，允许社区自行确定其土地中可被计入实现目标的部分，前提是已确认其自然保护成效。发表在《Nature Communications》上的模型研究显示，优先考虑这类领地可将总体保护比例提高至约36%，同时显著减少因保护区扩张而受影响的农业用地比例。

在利比里亚，这一讨论已围绕面积17.2万公顷的夸国家公园项目展开。Wild Chimpanzee Foundation和利比里亚林业发展局在欧盟支持下，寻求建立该公园以保护黑猩猩、森林象和侏儒河马。与此同时，Forest Peoples Programme和SESDev组织表示，在周边社区获得办理土地权利的机会之前，该进程应当推迟。

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