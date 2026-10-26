Na szczycie bioróżnorodności COP17 w Erywaniu w Armenii delegaci oceniają postępy w realizacji globalnego celu „30 na 30” — ochrony do 2030 roku 30% lądów i Oceanu Światowego. Według Mongabay status ochronny ma obecnie 18,7% lądów i wód śródlądowych planety, a także około 10% oceanu.

Od 2022 roku do bazy Protected Planet dodano ponad 1 mln kilometrów kwadratowych nowych chronionych obszarów lądowych. Jednocześnie tempo rozszerzania obszarów chronionych jest niewystarczające, aby osiągnąć cel. Łącznie ochroną objęto ponad 25 mln kilometrów kwadratowych lądów i wód śródlądowych.

Zobowiązania i niedobór finansowania

Globalne ramy bioróżnorodności przyjęto w Montrealu w 2022 roku, a 196 państw uczestniczących zobowiązało się do ochrony 30% lądów i oceanu do 2030 roku. Według Campaign for Nature 132 państwa uczestniczące podjęły formalne zobowiązania dotyczące ochrony określonej części lądów. Jeśli zostaną wdrożone, obejmą 27% lądów planety, jednak wymagają konkretnych działań krajowych.

Ameryka Łacińska ma już 29% obszarów lądowych objętych terenami chronionymi, a Oceania — 24%. Zgodnie z oceną ponad 50 państw chroni co najmniej 30% swoich lądów. Jednocześnie tylko 14% gatunków zagrożonych wyginięciem ma odpowiednią ochronę siedlisk. Rocznie na obszary chronione i zachowane wydaje się około 24 mld dolarów, podczas gdy potrzeby wynoszą 100–180 mld dolarów.

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Dyskusja o ziemiach ludów rdzennych

Za jeden z możliwych sposobów osiągnięcia celu uczestnicy szczytu uznają uwzględnienie wkładu terytoriów ludów rdzennych i tradycyjnych społeczności w ochronę przyrody. Obecnie takie terytoria są zazwyczaj uwzględniane we wskaźnikach „30 na 30” tylko wtedy, gdy mają status obszaru chronionego lub innego skutecznego obszarowego środka ochrony przyrody.

Zwolennicy nowego podejścia proponują, aby społeczności mogły samodzielnie wyznaczać części swoich ziem, które mogą zostać uwzględnione w realizacji celu, pod warunkiem potwierdzonej ochrony przyrody. Modelowanie opublikowane w Nature Communications wykazało, że nadanie priorytetu takim terytoriom mogłoby zwiększyć ogólny wskaźnik ochrony do około 36%, a jednocześnie znacząco zmniejszyć udział gruntów rolnych, których dotknęłoby rozszerzenie obszarów chronionych.

W Liberii dyskusja ta już pojawiła się wokół projektu Parku Narodowego Kwa o powierzchni 172 tys. hektarów. Wild Chimpanzee Foundation i Forestry Development Authority of Liberia, przy wsparciu UE, dążą do utworzenia parku w celu ochrony szympansów, słoni leśnych i hipopotamów karłowatych. Jednocześnie Forest Peoples Programme i organizacja SESDev twierdzą, że proces należy odłożyć, dopóki okoliczne społeczności nie otrzymają możliwości sformalizowania praw do ziemi.

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