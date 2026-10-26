Видео: Украинец, пересекший границу с Молдовой на мотопараплане, попросил убежища
В понедельник пограничная полиция Молдовы задержала гражданина Украины, который пересек государственную границу на мотопараплане. После задержания мужчина попросил предоставить ему убежище в стране.
Как стало известно, в понедельник, 26 октября, пограничники Сектора пограничной полиции «Ларга» обнаружили гражданина Украины, который незаконно пересек государственную границу из Украины в Молдову, используя моторный летательный аппарат типа параплана.
Мужчину обнаружили примерно в 2 километрах от линии государственной границы.
Как отмечается, молдавские пограничники получили информацию от украинских коллег об обнаружении лица, незаконно пересекавшего границу в направлении Черновцы – Ларга. На основании этих данных правоохранители провели оперативные мероприятия по идентификации и локализации лица. Утверждается, что во время проверки украинец подал просьбу о предоставлении убежища на территории Молдовы.
Пограничная полиция Молдовы продолжает расследование с целью выяснения всех обстоятельств в соответствии с действующим законодательством, говорится в сообщении.
Об этом говорится в сообщении полиции.
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