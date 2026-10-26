Film: Ukrainiec, który przekroczył granicę z Mołdawią na motoparaplanie, poprosił o azyl

W poniedziałek policja graniczna Mołdawii zatrzymała obywatela Ukrainy, który przekroczył granicę państwową na motoparalotni. Po zatrzymaniu mężczyzna poprosił o udzielenie mu azylu w tym kraju.

Jak się dowiedzieliśmy, w poniedziałek, 26 października, funkcjonariusze Sektorowej Straży Granicznej „Larga” wykryli obywatela Ukrainy, który nielegalnie przekroczył granicę państwową z Ukrainy do Mołdawii, korzystając z motoparalotni.

Mężczyznę wykryto około 2 kilometrów od linii granicy państwowej.

Jak podano, mołdawscy strażnicy graniczni otrzymali od ukraińskich kolegów informację o wykryciu osoby, która nielegalnie przekroczyła granicę w kierunku Czerniowce – Larga. Na podstawie tych danych funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili działania operacyjne mające na celu identyfikację i zlokalizowanie tej osoby. Podano, że podczas kontroli Ukrainiec złożył wniosek o udzielenie azylu na terytorium Mołdawii.

Policja graniczna Mołdawii kontynuuje dochodzenie w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zgodnie z obowiązującym prawem – podano w komunikacie.







Informacja ta pochodzi z komunikatu policji.

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