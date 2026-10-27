Rosja rozważa możliwość współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w Arktyce, a także wzywa kraje eksportujące gaz do zacieśnienia koordynacji na rynku światowym.

Oświadczył to Władimir Putin podczas szczytu Forum krajów eksportujących gaz w Moskwie.

Według Putina, z powodu zakłóceń w dostawach i sankcji światowy rynek gazu boryka się z ryzykiem braku równowagi i wahaniami cen. Zaproponował on optymalizację tras transportu gazu między krajami uczestniczącymi w forum oraz rozszerzenie konsultacji dotyczących sytuacji kryzysowych.

Putin oświadczył również, że Rosja jest otwarta na wymianę technologii w sektorze gazowym. Jak powiedział, Moskwa prowadzi już rozmowy z amerykańskimi partnerami na temat możliwości wspólnej pracy w Arktyce.

Jednocześnie prezydent Rosji podkreślił konieczność zawierania długoterminowych umów w celu inwestowania w nowe złoża, moce przerobowe oraz infrastrukturę służącą do eksportu skroplonego gazu ziemnego.

Rosja postrzega Arktykę jako ważny region w globalnej rywalizacji między państwami, a jej aktywność na Dalekiej Północy, w szczególności testy rakietowe i odbudowa radzieckich baz wojskowych, świadczy o strategicznym znaczeniu tego terytorium.

Sojusznicy z NATO wykryli i powstrzymali rosyjskie okręty podwodne w Arktyce, które planowały użyć tajnej broni w celu uszkodzenia ważnych kabli podmorskich. W ten sposób Moskwa nie zdołała zrealizować zaplanowanego sabotażu.

Minister spraw zagranicznych Rosji – państwa agresora – Siergiej Ławrow oświadczył, że Moskwa postrzega nasilenie aktywności NATO w Arktyce jako bezpośrednie zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa.

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