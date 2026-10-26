В Швейцарии приговорили белорусского силовика по делу о похищении оппозиционера — Reuters

Швейцарский суд признал бывшего сотрудника белорусского спецподразделения Юрия Гаравского виновным в похищении оппозиционного бизнесмена Анатолия Красовского.

Его приговорили к двум годам условного срока с учетом сотрудничества со следствием и признания вины.

Гаравский ранее признался, что в 1999 году участвовал в похищении трёх противников Александра Лукашенко, которые впоследствии были убиты. В то же время по делу о похищении бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко его оправдали из-за недостаточности доказательств умысла.

Правозащитники назвали приговор историческим, поскольку это первый в мире случай осуждения представителя белорусских силовых структур за подобные преступления. Дело рассматривалось в Швейцарии по принципу универсальной юрисдикции.

Приговор может быть обжалован в Федеральном верховном суде Швейцарии.

Источник: Reuters

Бывшая жена экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко вместе с детьми в течение 2025 года проживала в квартире площадью около 220 квадратных метров в Женеве, Швейцария. По данным журналистов проекта «Схемы» (Радио Свобода), стоимость аренды апартаментов за год составляла почти 4,5 млн гривен, или около 9 тысяч долларов в месяц.

Швейцарская радиовещательная корпорация (SBC) подверглась кибератаке, в ходе которой посторонние лица получили доступ к данным около 340 нынешних и бывших сотрудников немецкоязычного вещателя SRF.

Украинского ИТ-специалиста приговорили в Цюрихе к 12 годам и девяти месяцам лишения свободы за участие в кибератаках с использованием программ-вымогателей. Также суд запретил ему въезд в Швейцарию на 10 лет.

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