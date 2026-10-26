У Швейцарії засудили білоруського силовика у справі про викрадення опозиціонера — Reuters

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Швейцарський суд визнав колишнього співробітника білоруського спецпідрозділу Юрія Гаравського винним у викраденні опозиційного бізнесмена Анатолія Красовського.

Його засудили до двох років умовно з огляду на співпрацю зі слідством і визнання провини.

Гаравський раніше зізнався, що у 1999 році брав участь у викраденні трьох противників Олександра Лукашенка, які згодом були вбиті. Водночас у справі про викрадення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка його виправдали через недостатність доказів умислу.

Правозахисники назвали вирок історичним, оскільки це перший у світі випадок засудження представника білоруських силових структур за подібні злочини. Справу розглядали у Швейцарії за принципом універсальної юрисдикції.

Вирок можуть оскаржити у Федеральному верховному суді Швейцарії.

Джерело: Reuters

Колишня дружина ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка разом із дітьми протягом 2025 року проживала у квартирі площею близько 220 квадратних метрів у Женеві, Швейцарія. За даними журналістів проєкту «Схеми» (Радіо Свобода), вартість оренди апартаментів за рік становила майже 4,5 млн гривень, або близько 9 тисяч доларів на місяць.

Швейцарська радіомовна корпорація (SBC) зазнала кібератаки, під час якої сторонні особи отримали доступ до даних близько 340 нинішніх і колишніх працівників німецькомовного мовника SRF.

Українського ІТ-фахівця засудили у Цюриху до 12 років і дев’яти місяців позбавлення волі за участь у кібератаках із використанням програм-вимагачів. Також суд заборонив йому в’їзд до Швейцарії на 10 років.

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