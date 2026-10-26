Szwajcarski sąd uznał byłego pracownika białoruskiej jednostki specjalnej Jurija Garawskiego za winnego porwania opozycyjnego biznesmena Anatolija Krasowskiego.

Został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu ze względu na współpracę ze śledztwem i przyznanie się do winy.

Garavski przyznał się wcześniej, że w 1999 roku brał udział w porwaniu trzech przeciwników Aleksandra Łukaszenki, którzy zostali później zabici. Jednocześnie w sprawie porwania byłego ministra spraw wewnętrznych Jurija Zacharencego został uniewinniony z powodu braku dowodów wskazujących na umysł przestępczy.

Obrońcy praw człowieka określili ten wyrok jako historyczny, ponieważ jest to pierwszy na świecie przypadek skazania przedstawiciela białoruskich sił bezpieczeństwa za tego typu przestępstwa. Sprawa była rozpatrywana w Szwajcarii na zasadzie jurysdykcji uniwersalnej.

Wyrok można zaskarżyć do Federalnego Sądu Najwyższego Szwajcarii.

Źródło: Reuters

Była żona byłego ministra energii i sprawiedliwości Hermana Haluszenki wraz z dziećmi mieszkała w 2025 roku w mieszkaniu o powierzchni około 220 metrów kwadratowych w Genewie w Szwajcarii. Według danych dziennikarzy projektu „Schemy” (Radio Swoboda) roczny koszt wynajmu mieszkania wyniósł prawie 4,5 mln hrywien, czyli około 9 tysięcy dolarów miesięcznie.

Szwajcarska Korporacja Radiowo-Telewizyjna (SBC) padła ofiarą cyberataku, w wyniku którego osoby trzecie uzyskały dostęp do danych około 340 obecnych i byłych pracowników niemieckojęzycznej stacji SRF.

Ukraiński specjalista IT został skazany w Zurychu na 12 lat i dziewięć miesięcy pozbawienia wolności za udział w cyberatakach z wykorzystaniem oprogramowania ransomware. Sąd zakazał mu również wjazdu do Szwajcarii na 10 lat.

Czytaj nas na