瑞士就一起绑架反对派人士的案件判处一名白俄罗斯安全人员有罪——路透社

瑞士法院裁定，白俄罗斯特种部队前成员尤里·加拉夫斯基犯有绑架反对派商人阿纳托利·克拉索夫斯基的罪行。

鉴于其配合调查并承认罪行，法院判处其两年缓刑。

加拉夫斯基此前曾供认，1999年他参与了绑架亚历山大·卢卡申科的三名反对派人士，这些人随后被杀害。 与此同时，在前内务部长尤里·扎哈连科被绑架案中，因缺乏证明其主观故意的证据，他被宣告无罪。

人权活动人士称该判决具有历史意义，因为这是全球首例白俄罗斯安全部门人员因类似罪行被定罪的案例。该案是根据普遍管辖权原则在瑞士审理的。

该判决可向瑞士联邦最高法院提起上诉。

来源：路透社

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