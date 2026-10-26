社交媒体上流传着一段视频，据发帖者称，视频中显示俄罗斯防空系统在从明斯克飞往莫斯科的一架客机附近进行拦截。

视频中可见飞机舷窗外闪现一道耀眼的光芒。 发帖者声称，这些画面显示了飞往莫斯科途中俄罗斯防空系统运作的情况。但仅凭这段视频，无法确切确定拍摄地点、事件发生时间以及乘客目睹闪光时的具体情况。

关于该客机可能面临危险的消息于10月25日被广泛传播。 相关报道提及白俄罗斯航空公司“贝拉维亚”的一架飞机，但航班号和飞机注册号均未确定。此外，也没有关于飞机受损、改道或紧急降落的经证实信息。

在“贝拉维亚”10月25日的航班时刻表中，安排了多趟从明斯克飞往莫斯科各机场的航班：

B2 981 – 飞往伏努科沃；

B2 975 – 飞往谢列梅捷沃机场；

B2 957 – 飞往多莫杰多沃；

B2 977 – 飞往谢列梅捷沃机场。

根据现有信息，无法确定视频中出现的究竟是哪架飞机。这些航班出现在航班时刻表中这一事实本身，并不能证明其中一架曾出现在俄罗斯防空系统附近。

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目前尚未发布关于客机遭炮击或受损的官方通报。

该视频的出现恰逢俄罗斯各机场因面临无人机袭击威胁而出现运营中断。 10月23日，莫斯科航空枢纽的四座机场——伏努科沃、多莫杰多沃、谢列梅捷沃和茹科夫斯基——均暂时停止了航班的起降。

俄罗斯航空管理局解释称，采取这些限制措施是为了确保飞行安全。 谢列梅捷沃机场在接到被击落无人机残骸坠落在航站楼附近的报告后，发布了空中警报。受此影响，部分航班被延误或取消，部分飞机被改降至备用机场。

机场运营限制可能会给飞往莫斯科的航班带来困难，但尚无证据表明正是这些限制导致了视频中记录的状况。同样，目前尚未查明防空系统是否直接在客机航线上运行。

此前，俄罗斯已限制了莫斯科航空枢纽内所有机场的航班起降。

在此之前，莫斯科的四座机场也因遭遇无人机袭击而暂停接收航班。

此前有报道称，大规模无人机袭击扰乱了莫斯科各机场的正常运营。

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