斯洛伐克反对派政界人士因外交部长尤拉伊·布拉纳尔赴莫斯科出席俄斯政府间委员会会议一事，对其进行了严厉批评。 各议会党团代表强调，此举威胁国家安全，并损害了该国的国际声誉。

“为人民”党议员维罗妮卡·雷米肖娃要求外交部长就俄罗斯特工机构在欧洲的活动、从斯洛伐克操控的俄罗斯破坏网络， 以及俄罗斯外交存在可能扩大的情况。

反对党“进步斯洛伐克”副主席伊万·科尔乔克称此次访问严重损害了国家利益，并表示将推动该政府官员辞职：“这损害了国家利益，并破坏了我国在国际上的声誉。” 此外，“自由与团结”党议员尤拉伊·克鲁帕表示：“这太可怕了，确实令人不快，因为这里发生的一切，是在为某种勾结做准备，并背叛了斯洛伐克的国家利益。” 基督教民主运动强调，符合斯洛伐克共和国长期利益的是——其东部边境不应有侵略者存在，而外交部也不应充当“俄罗斯侵略者的顺从仆从”。

来源：TA3。

斯洛伐克外交部长尤拉伊·布拉纳尔于10月26日抵达莫斯科，参加俄斯政府间委员会会议。访问期间，他还与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫举行了会晤。

需要指出的是，斯洛伐克此前曾向莫斯科派遣代表团，就石油和天然气问题进行谈判。

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