Słowaccy politycy opozycyjni ostro skrytykowali ministra spraw zagranicznych Juraja Blanara za jego wizytę w Moskwie na posiedzeniu rosyjsko-słowackiej komisji międzyrządowej. Przedstawiciele frakcji parlamentarnych podkreślili zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz podważenie międzynarodowej reputacji kraju.

Posłanka Veronika Remišová z partii „Za Ludzi” domaga się od szefa MSZ wyjaśnień dotyczących działań rosyjskich służb specjalnych w Europie oraz informacji na temat sieci dywersyjnej RF kierowanej ze Słowacji, a także na temat ewentualnego rozszerzenia rosyjskiej obecności dyplomatycznej.

Wiceprzewodniczący opozycyjnej partii „Postępowa Słowacja” Ivan Korčok nazwał tę wizytę rażącym naruszeniem interesów kraju i poinformował o zamiarze zainicjowania dymisji ministra: „To naruszenie interesów kraju i podważenie jego reputacji na świecie”. Ponadto poseł z partii „Wolność i Solidarność” Juraj Krupa stwierdził: „To straszne, to naprawdę nieprzyjemne, ponieważ to, co się tu dzieje, jest przygotowaniem do pewnej formy kolaboracji i zdrady interesów narodowo-państwowych Słowacji”. W Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznym podkreślono, że w długoterminowym interesie Republiki Słowackiej leży to, by na jej wschodnich granicach nie stał agresor, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie powinno działać jako „posłuszny sługa rosyjskiego agresora”.

Źródło: TA3.

Minister spraw zagranicznych Słowacji Juraj Blanár przybył 26 października do Moskwy, aby wziąć udział w posiedzeniu rosyjsko-słowackiej komisji międzyrządowej. Podczas wizyty spotkał się również z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem.

Przypomnijmy, że Słowacja wysłała delegację do Moskwy w celu przeprowadzenia rozmów dotyczących ropy i gazu.

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