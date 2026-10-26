Словацкие оппозиционные политики резко раскритиковали министра иностранных дел Юрая Бланара за его визит в Москву на заседание российско-словацкой межправительственной комиссии. Представители парламентских фракций подчеркнули угрозу национальной безопасности и подрыв международной репутации страны.

Депутат Вероника Ремишова от партии «За людей» требует от главы МИД объяснений относительно действий российских спецслужб в Европе и информации о диверсионной сети РФ, управляемой из Словакии, а также о возможном расширении российского дипломатического присутствия.

Заместитель председателя оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Иван Корчок назвал визит грубым нарушением интересов страны и сообщил о намерении инициировать отставку чиновника: «Это нарушение интересов страны и подрыв её репутации в мире». Кроме того, депутат от партии «Свобода и солидарность» Юрай Крупа заявил: «Это ужасно, это действительно неприятно, потому что то, что здесь происходит, является подготовкой к определенной коллаборации и предательству национально-государственных интересов Словакии». В Христианско-демократическом движении подчеркнули, что в долгосрочных интересах Словацкой Республики — чтобы на её восточных границах не стоял агрессор, а МИД не должен действовать как «покорный слуга российского агрессора».

Источник: TA3.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар 26 октября прибыл в Москву для участия в заседании российско-словацкой межправительственной комиссии. В ходе визита он также встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Напомним, что Словакия направила делегацию в Москву для переговоров о нефти и газе.

Читай нас в