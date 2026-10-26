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Словацькі опозиційні політики різко розкритикували міністра закордонних справ Юрая Бланара через його візит до Москви на засідання російсько-словацької міжурядової комісії. Представники парламентських фракцій наголосили на загрозі національній безпеці та підриві міжнародної репутації країни.

Депутатка Вероніка Ремішова від партії «За людей» вимагає від очільника МЗС пояснень щодо дій російських спецслужб у Європі та інформації про диверсійну мережу рф, керовану зі Словаччини, а також щодо можливого розширення російської дипломатичної присутності.

Заступник голови опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Іван Корчок назвав візит грубим порушенням інтересів країни та повідомив про намір ініціювати відставку урядовця: «Це порушення інтересів країни та підрив її репутації у світі». Крім того, депутат від партії «Свобода і солідарність» Юрай Крупа заявив: «Це жахливо, це справді неприємно, бо те, що тут відбувається, є підготовкою до певної колаборації та зради національно-державних інтересів Словаччини». У Християнсько-демократичному русі наголосили, що в довгострокових інтересах Словацької Республіки — щоб на її східних кордонах не стояв агресор, а МЗС не має діяти як «покірний слуга російського агресора».

Джерело: TA3.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар 26 жовтня прибув до Москви для участі в засіданні російсько-словацької міжурядової комісії. Під час візиту він також зустрівся з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, що Словаччина відправила делегацію до Москви для переговорів про нафту й газ.

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