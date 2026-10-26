德国KSK调整训练，以应对可能与俄罗斯发生的战争——Interia

驻扎在卡尔夫的德国特种部队Kommando Spezialkräfte（KSK）正在调整训练，以应对可能与俄罗斯联邦这一侵略国发生的战争。其军人正为在北约东翼艰苦条件下开展长期行动做准备，Interia报道。

为长期行动做准备

KSK指挥官、准将安德烈亚斯·屈内表示，该部队正有针对性地准备应对俄罗斯。据他介绍，此前行动通常计划持续约三天：完成任务后，军人会返回基地休整并补充物资。

如果与俄罗斯发生战争，特种部队人员将不得不在野外条件下行动更长时间，起初没有明确的行动结束期限。训练包括应对拥有坦克、火炮、无人机和电子战手段的对手。军人还在严寒条件下训练，为联盟东翼可能面临的环境做准备。

四小时内做好准备

屈内表示，KSK战斗人员必须在主力部队投入战斗前完成任务，其中包括驻扎在立陶宛的德国第45装甲旅。据他介绍，在接到命令后的四小时内，军人可以携带执行任务所需装备登上位于斯图加特的飞机。

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这名指挥官指出，德国在波罗的海国家举行演习期间展示了其特种部队的能力。他认为，这应向莫斯科表明，对北约发动潜在攻击将伴随重大损失。

卡尔夫的部队

KSK成立于1996年9月20日。根据德国联邦国防军的数据，其任务包括与北约其他部队和伙伴协同保卫德国及盟友，收集对指挥部重要的信息，以及打击战略或作战目标。该部队还可以在敌后行动、解救在国外的德国公民、在国际任务期间拘捕指定人员，以及训练外国特种部队。

此前，在发现右翼极端主义案例、弹药管理违规和监管缺陷后，KSK进行了改革。2020年7月，该部队第二连被解散，其组织结构被认定为无法整改。

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