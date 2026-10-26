+11° Kijów +8° Warszawa +9° Waszyngton
$ 45.38 € 50.92 zł 11.56
$ 45.38 € 50.92 zł 11.56
+11° Kijów +8° Warszawa +9° Waszyngton
Wiadomości Świat

Von der Leyen pogratulowała „Liście Studenckiej” zwycięstwa w wyborach w Serbii

UA NEWS 26 października 2026 07:11
Von der Leyen pogratulowała „Liście Studenckiej” zwycięstwa w wyborach w Serbii

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odniosła się do wyników wyborów parlamentarnych w Serbii, gratulując zwycięstwa „Liście Studenckiej”.

 

„Dzisiaj obywatele Serbii w rekordowej liczbie udali się do urn, aby zadecydować o przyszłości swojego kraju. Gratulujemy »Listy Studenckiej« zwycięstwa w wyborach parlamentarnych” – czytamy w oświadczeniu.

Ursula von der Leyen zadeklarowała gotowość UE do wspierania demokratycznych reform w tym kraju.

„Jesteśmy gotowi wspierać reformy w zakresie praworządności, wolności mediów, walki z korupcją i wzmacniania instytucji demokratycznych, a także wspólnie pracować nad przyszłością Serbii w Unii Europejskiej” – dodała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Wcześniej były prezydent Vučić ogłosił zwycięstwo listy studenckiej w Serbii.

Lista Vučića uzyskała 54,21% głosów według wstępnych wyników w Serbii.

UE wyraziła również zaniepokojenie aktami przemocy podczas wyborów w Serbii.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację