Von der Leyen pogratulowała „Liście Studenckiej” zwycięstwa w wyborach w Serbii

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odniosła się do wyników wyborów parlamentarnych w Serbii, gratulując zwycięstwa „Liście Studenckiej”.

„Dzisiaj obywatele Serbii w rekordowej liczbie udali się do urn, aby zadecydować o przyszłości swojego kraju. Gratulujemy »Listy Studenckiej« zwycięstwa w wyborach parlamentarnych” – czytamy w oświadczeniu.

Ursula von der Leyen zadeklarowała gotowość UE do wspierania demokratycznych reform w tym kraju.

„Jesteśmy gotowi wspierać reformy w zakresie praworządności, wolności mediów, walki z korupcją i wzmacniania instytucji demokratycznych, a także wspólnie pracować nad przyszłością Serbii w Unii Europejskiej” – dodała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Wcześniej były prezydent Vučić ogłosił zwycięstwo listy studenckiej w Serbii.

Lista Vučića uzyskała 54,21% głosów według wstępnych wyników w Serbii.

UE wyraziła również zaniepokojenie aktami przemocy podczas wyborów w Serbii.

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