Фон дер Ляйен поздравила «Студенческий список» с победой на выборах в Сербии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на результаты парламентских выборов в Сербии, поздравив «Студенческий список» с победой.

«Сегодня граждане Сербии в рекордно большом количестве пришли на выборы, чтобы определить будущее своей страны. Поздравляем «Студенческий список» с победой на парламентских выборах», — говорится в сообщении.

Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС поддержать демократические реформы в стране.

«Мы готовы поддерживать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления демократических институтов, а также совместно работать над продвижением будущего Сербии в Европейском Союзе», — добавила председатель Европейской комиссии.

Ранее бывший президент Вучич заявил о победе студенческого списка в Сербии.

Список Вучича набрал 54,21% по результатам предварительного подсчёта голосов в Сербии.

Также ЕС выразил обеспокоенность насилием на выборах в Сербии.

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