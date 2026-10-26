Amerykański sąd apelacyjny wyraził wątpliwości co do pozwu Departamentu Sprawiedliwości przeciwko Kalifornii, za pomocą którego władze federalne dążą do nieuwzględnienia głosów korespondencyjnych wysłanych wyborcom, których uważa za prawdopodobnych nieobywateli USA. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Stanowisko sądu

Sędzia sądu apelacyjnego Mark Bennett podczas niedzielnych ustnych argumentów oświadczył, że skład trzech sędziów wyda decyzję tak szybko, jak to możliwe. Jednocześnie zakwestionował podstawy prawne żądań Departamentu Sprawiedliwości.

Bennett zwrócił uwagę na postanowienie Konstytucji USA dotyczące wyborów, zgodnie z którym to stany, a nie rząd federalny, zarządzają procesem wyborczym. Według niego wnioskowany przez rząd nakaz sądowy byłby sprzeczny z ustawodawstwem uchwalonym przez kalifornijskich ustawodawców zgodnie z tym postanowieniem.

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Pozew przed wyborami

15 października Departament Sprawiedliwości wniósł pozew przeciwko Kalifornii — mniej niż trzy tygodnie przed wyborami środka kadencji 3 listopada. Resort zwraca się do sądu federalnego o nieuwzględnienie tysięcy głosów korespondencyjnych, które według twierdzeń rządu wysłano „prawdopodobnym nieobywatelom”.

Zgodnie z pozwem administracja prezydenta Donalda Trumpa przekazała urzędnikom Kalifornii listę 20 tysięcy osób, które uważa za nieuprawnione do głosowania ze względu na obywatelstwo. Obrońcy praw wyborczych twierdzili, że administracja nie ujawniła metodologii sporządzenia takiej listy, a doniesienia sygnalistów podawały w wątpliwość jej dokładność.

Władze Kalifornii w odpowiedzi podkreśliły, że stan posiada surowe zabezpieczenia przed głosowaniem przez nieobywateli, a twierdzenia Departamentu Sprawiedliwości opierają się na wątpliwych danych. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom nazwał pozew próbą tłumienia głosów wyborców tego stanu przed dniem wyborów.

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