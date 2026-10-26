Апелляционный суд США выразил сомнения относительно иска Министерства юстиции против Калифорнии, с помощью которого федеральные власти стремятся добиться неучета почтовых бюллетеней, направленных избирателям, которых они считают вероятными негражданами США. Об этом сообщает Al Jazeera.

Позиция суда

Судья апелляционного суда Марк Беннетт во время устных слушаний в воскресенье заявил, что коллегия из трех судей примет решение как можно скорее. В то же время он поставил под сомнение правовые основания требований Министерства юстиции.

Беннетт обратил внимание на положение Конституции США о выборах, согласно которому штаты, а не федеральное правительство, администрируют избирательный процесс. По его словам, запрашиваемый правительством судебный запрет противоречил бы законодательству, принятому законодателями Калифорнии в соответствии с этим положением.

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Иск накануне выборов

15 октября Министерство юстиции подало иск против Калифорнии — менее чем за три недели до промежуточных выборов 3 ноября. Ведомство просит федеральный суд не учитывать тысячи почтовых бюллетеней, которые, по утверждению правительства, были направлены «вероятным негражданам».

Согласно иску, администрация президента Дональда Трампа передала чиновникам Калифорнии список из 20 тысяч человек, которых считает не имеющими права голоса из-за гражданства. Защитники избирательных прав заявляли, что администрация не раскрыла методику формирования такого перечня, а сообщения информаторов ставили под сомнение его точность.

Власти Калифорнии в ответ подчеркнули, что штат имеет строгие меры защиты от голосования неграждан, а утверждения Министерства юстиции основаны на сомнительных данных. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал иск попыткой подавить голоса избирателей штата накануне дня выборов.

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