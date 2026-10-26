Шесть политических сил могли бы пройти в польский Сейм, если бы парламентские выборы состоялись сейчас. По результатам опроса Ipsos для TVP Info и программы «19:30», наибольшую поддержку имеет «Гражданская коалиция» — 34%. Об этом сообщает RMF24.

Распределение поддержки

Второе место в опросе заняла партия «Право и справедливость» с 26% поддержки. Третье место заняла «Конфедерация», за которую готовы проголосовать 10% респондентов.

В парламент также прошли бы «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна — 8%, «Новые левые» — 6% и Польская крестьянская партия — 5%. RMF24 отмечает, что это первый за долгое время опрос партийной поддержки, в котором Польская крестьянская партия превысила избирательный барьер.

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Партии вне Сейма

Партия «Вместе» и «Развитие плюс» получили по 4% поддержки, чего недостаточно для прохождения в Сейм. «Польша 2050» получила 1% поддержки, еще 1% опрошенных выбрали вариант «другая партия».

Согласно расчету на основе такого распределения голосов, «Гражданская коалиция» получила бы 196 мандатов, «Право и справедливость» — 157, «Конфедерация» — 48, «Конфедерация польской короны» — 36, «Новые левые» — 18, а Польская крестьянская партия — 5. Опрос провели методами CATI/CAVI 21–22 октября на репрезентативной общенациональной выборке из 1000 взрослых поляков.

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