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Канцлер Германии Мерц заявил о значительной угрозе со стороны России — Jerusalem Post

UA.NEWS 24 Октября 2026 14:50
Канцлер Германии Мерц заявил о значительной угрозе со стороны России — Jerusalem Post

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна испытывает давление со стороны экстремистских партий и внешних врагов. Среди таких угроз он назвал Россию — государство-агрессора, которое, по его словам, представляет для Германии значительную угрозу и стремится дестабилизировать страну.

Заявление на конференции ХСС

Мерц сделал заявление в субботу на партийной конференции Христианско-социального союза (ХСС). ХСС является баварской партией-сестрой консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), к которому принадлежит канцлер.

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Экономические реформы

Как сообщает Jerusalem Post, Мерц заявил, что ХДС и ХСС несут ответственность за проведение экономических реформ. По его словам, эти изменения необходимы для укрепления социальной стабильности Германии.

В выступлении на конференции ХСС канцлер также связал необходимость экономических реформ с задачей усиления социальной стабильности страны. В то же время он говорил о давлении, которое, по его мнению, оказывают экстремистские партии и внешние враги.

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