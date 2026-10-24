Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że kraj znajduje się pod presją ze strony partii ekstremistycznych i zewnętrznych wrogów. Wśród tych zagrożeń wymienił Rosję, państwo-agresora, które, jak powiedział, stanowi znaczące zagrożenie dla Niemiec i dąży do destabilizacji kraju.

Oświadczenie na konferencji CSU

Merz złożył to oświadczenie w sobotę na konferencji partyjnej Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU). CSU jest bawarską partią siostrzaną konserwatywnej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), do której należy kanclerz.

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Reformy gospodarcze

Jak informuje Jerusalem Post, Merz powiedział, że CDU i CSU ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzenie reform gospodarczych. Według niego zmiany te są potrzebne do wzmocnienia stabilności społecznej Niemiec.

W przemówieniu na konferencji CSU kanclerz powiązał również potrzebę reform gospodarczych z zadaniem wzmocnienia stabilności społecznej kraju. Jednocześnie mówił o presji, którą, jego zdaniem, wywierają partie ekstremistyczne i zewnętrzni wrogowie.

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