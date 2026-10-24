В Польше службы завершили шестидневную операцию по поиску неустановленного летательного объекта, шум от которого ночью услышали жители окрестностей Зембожицкого водохранилища в Люблине. Во время поисков никаких следов объекта не обнаружили, сообщает RMF24.

Поиски продолжались шесть дней

Ежедневно к операции привлекали более 30 военнослужащих Сил территориальной обороны Польши из наземной поисково-спасательной группы и подразделения поддержки. Они обследовали территорию вокруг водохранилища, а также районы к югу от Люблина — в гмине Недржвица-Дужа, возле трассы S19.

В первые дни поисковой операции также использовали военный вертолет. Капитан Марта Габорек из 2-й Люблинской бригады территориальной обороны сообщила, что операцию завершили в пятницу.

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Сообщения жителей и проверка сигнала

Полиция получила первые сообщения примерно в два часа ночи. До позднего утра поступило еще более десяти обращений. Местные жители рассказывали о громком звуке объекта, пролетавшего над районом, однако они не слышали взрыва и не видели повреждений или разрушений зданий.

Пресс-секретарь Оперативного командования видов вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский заявил, что целью операции было выяснение всех обстоятельств происшествия и характера возможного летательного объекта. Командование проверяло зафиксированный радиолокационный сигнал и сообщения местных жителей. Подтверждения нарушения воздушного пространства Польши в настоящее время нет.

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