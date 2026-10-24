W Polsce służby zakończyły sześciodniową operację poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu latającego, którego hałas w nocy usłyszeli mieszkańcy okolic Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Podczas poszukiwań nie znaleziono żadnych śladów obiektu, informuje RMF24.

Poszukiwania trwały sześć dni

Codziennie w operacji uczestniczyło ponad 30 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z naziemnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej oraz pododdziału wsparcia. Przeszukiwali oni teren wokół zalewu, a także obszary na południe od Lublina — w gminie Niedrzwica Duża, w pobliżu trasy S19.

W pierwszych dniach operacji poszukiwawczej używano również śmigłowca wojskowego. Kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej poinformowała, że operację zakończono w piątek.

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Zgłoszenia mieszkańców i weryfikacja sygnału

Policja otrzymała pierwsze zgłoszenia około godziny drugiej w nocy. Do przedpołudnia wpłynęło jeszcze ponad dziesięć zgłoszeń. Mieszkańcy opowiadali o głośnym dźwięku obiektu przelatującego nad okolicą, jednak nie słyszeli wybuchu ani nie widzieli uszkodzeń czy zniszczeń budynków.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Polski, podpułkownik Jacek Goryszewski, oświadczył, że celem operacji było wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz charakteru możliwego obiektu latającego. Dowództwo sprawdzało zarejestrowany sygnał radarowy i zgłoszenia mieszkańców. Obecnie nie ma potwierdzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

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